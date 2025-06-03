Одесу атакують БпЛА: прогриміли вибухи, спалахнула пожежа

Вночі 3 червня Одесу та область атакували російські дрони. В обласному центрі прогриміли вибухи.

Серія вибухів пролунала у місті після 3:30. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Читайте також У Чернігові внаслідок падіння "Шахедів" згорів приватний будинок

Що відомо про вибухи в Одесі

Місцева влада підтвердила атаку. "Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками", – написав у своєму телеграм-каналі очільник ОВА Олег Кіпер.

Перед цим у Повітряних силах попереджали про групи ударних БпЛА, які летять із акваторії Чорного моря у бік Одещини.

Близько 4:00 Суспільне повідомило, що після вибухів у місті спалахнула пожежа. Офіційних коментарів щодо цього наразі не було.

Попередні атаки по області

Напередодні в Одеській області горіли база відпочинку і приватні будинки. Під атаку потрапив Білгород-Дністровський район, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.