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3 червня, 03:34
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Одесу атакують БпЛА: прогриміли вибухи, спалахнула пожежа

Ірина Буртик

Вночі 3 червня Одесу та область атакували російські дрони. В обласному центрі прогриміли вибухи.

Серія вибухів пролунала у місті після 3:30. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.  

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Що відомо про вибухи в Одесі

Місцева влада підтвердила атаку. "Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками",  – написав у своєму телеграм-каналі очільник ОВА Олег Кіпер. 

Перед цим у Повітряних силах попереджали про  групи ударних БпЛА, які летять із акваторії Чорного моря у бік Одещини.

Близько 4:00 Суспільне повідомило, що після вибухів у місті спалахнула пожежа. Офіційних коментарів щодо цього наразі не було.

Попередні атаки по області

Напередодні в Одеській області горіли база відпочинку і приватні будинки. Під атаку потрапив Білгород-Дністровський район, рятувальники оперативно ліквідували пожежу. 