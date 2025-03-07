Одеса під атакою безпілотників: лунають вибухи

Російські загарбники вкотре атакують Одесу ударними дронами. По ворожих цілях працює ППО.

Про це повідомляє 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Зверніть увагу Російські "Шахеди" знову залітають до України: де наразі оголошена тривога

Вибухи в Одесі сьогодні

Тривогу в Одеській області оголосили близько 20:28. Уже через кілька хвилин Повітряні сили повідомили, що російські безпілотники в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси.

Одеса та район, загроза застосування ударних безпілотників! Будьте в укриттях!

– закликав голова ОВА Олег Кіпер о 21:19.

Російську атаку також прокоментував міський голова. Геннадій Труханов закликав перебувати в безпечних місцях.

О 21:19 мер звернувся до жителів Приморського й Пересипського районів. Закликав бути обережними. Уже за кілька годин також написав про Аркадію, згодом – про центр міста й Пересип.