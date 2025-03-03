Одесу атакують "Шахеди": в місті чути вибухи

Росія невпинно атакує українські міста та села. Ввечері 3 березня ворог вкотре запустив по Україні безпілотники.

В Одесі близько 21:30 пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

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Що відомо про атаку на Одесу

Повітряну тривогу в області оголосили о 20:48. Вже о 21:12 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що для Одеського району спостерігається загроза застосування ударних безпілотників.

Про атаку на місто попереджали й у Повітряних Силах. О 21:30 там повідомили про рух БпЛА у напрямку Одеси із заходу та акваторії Чорного моря. Близько 21:40 в місті знову було гучно. Пізніше в "Думській" повідомили, що в небі видніється стовп диму.

Наслідки атаки на Одесу / Фото "Думської"

Росія постійно завдає ударів по Україні. Зокрема, у ніч проти 3 березня російська армія атакувала "Шахедами" Харківщину. Один з ворожих дронів-камікадзе влучив у "Фельдман екопарк".

Внаслідок цього там загинули тварини та зруйновано вольєри. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.