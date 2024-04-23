Одесу атакують "Шахеди": у місті пролунав вибух

Повітряні сили повідомляли про небезпеку для Одеси та області. Станом на зараз у місті триває бойова робота, у місті працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України. 24 Канал закликає жителів областей, де була оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Ворог вкотре цинічно атакував Одесу

Орієнтовно о 01:33 в Одесі пролунало попередження про повітряну небезпеку, росіяни запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили повідомляли про нову групу з тимчасово окупованої території Херсонської області, яка рухалась у напрямку Одеси. Очільник Одеської ОВА звертався до місцевих.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо,

– повідомляв він.

Вже о 01:53 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Одесі пролунав вибух. Детальніша інформація стосовно цього з'ясовується, подробиці будуть оприлюднені згодом. Станом на 02:03 повітряну тривогу оголошено у Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.