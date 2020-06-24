В Одесі опівдні 24 червня почалася сильна гроза, яка супроводжувалась градом і поривами вітру. Деякі райони міста добряче підтопило, через що на дорогах ускладнився рух транспорту. Синоптики вже оголосили на Одещині штормове попередження через погіршення погоди.

Наслідки грози в Одесі

Злива опівдні зачепила найбільший житловий район Одеси – селище Котовського, повідомляє Odessit.ua. Згодом вона перетворилась на сильну грозу, випав град, а пориви вітру сягали до 20 метрів за секунду.

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Як розповідають місцеві жителі селища, вода затопила дороги та деякі двори будинків. Як видно на опублікованих у мережі фото та відео, деякі машини "пливуть" по дорозі, рух транспорту ускладнений.

Злива в Одесі / фото місцевих ЗМІ

Град в Одесі 24 червня: відео

Злива в Одесі: відео

Негода в Одесі 24 червня: дивіться відео

У центрі Одеси поки сухо, однак погода помалу погіршується.

Штормове попередження в Одесі

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив штормове попередження по всій Одеській області. Синоптики попереджають про сильні зливи, місцями можливий град і шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.

Що відомо про негоду на Одещині:

На півночі Одеської області 22 червня пройшлася негода – за 3 години випала рекордна кількість опадів.

Найбільше від рясних дощів постраждав Подільський район. Там річка Великий Куяльник вийшла з берегів і частково затопила три села: Поплавку, Качурівку і Оброчне.

Через зливу постраждали десятки домогосподарств, поля, людям залило городи, загинула птиця і худоба.

У селі Качурівка велика вода підтопила 30 будинків.

23 червня Одещину знову накрила негода. У селі Виноградівка Болградського району сильна злива підтопила кілька приватних будинків і розмила вулиці. Подекуди розмило асфальт і утворилися ями.

Наслідки зливи у Виноградівці на Одещині / фото видання "Дружба"