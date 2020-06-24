Одесу накрила потужна гроза з градом: фото, відео
В Одесі опівдні 24 червня почалася сильна гроза, яка супроводжувалась градом і поривами вітру. Деякі райони міста добряче підтопило, через що на дорогах ускладнився рух транспорту. Синоптики вже оголосили на Одещині штормове попередження через погіршення погоди.
Наслідки грози в Одесі
Злива опівдні зачепила найбільший житловий район Одеси – селище Котовського, повідомляє Odessit.ua. Згодом вона перетворилась на сильну грозу, випав град, а пориви вітру сягали до 20 метрів за секунду.
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Як розповідають місцеві жителі селища, вода затопила дороги та деякі двори будинків. Як видно на опублікованих у мережі фото та відео, деякі машини "пливуть" по дорозі, рух транспорту ускладнений.
Злива в Одесі / фото місцевих ЗМІ
Град в Одесі 24 червня: відео
Злива в Одесі: відео
Негода в Одесі 24 червня: дивіться відео
У центрі Одеси поки сухо, однак погода помалу погіршується.
Штормове попередження в Одесі
Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив штормове попередження по всій Одеській області. Синоптики попереджають про сильні зливи, місцями можливий град і шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.
Що відомо про негоду на Одещині:
- На півночі Одеської області 22 червня пройшлася негода – за 3 години випала рекордна кількість опадів.
- Найбільше від рясних дощів постраждав Подільський район. Там річка Великий Куяльник вийшла з берегів і частково затопила три села: Поплавку, Качурівку і Оброчне.
- Через зливу постраждали десятки домогосподарств, поля, людям залило городи, загинула птиця і худоба.
- У селі Качурівка велика вода підтопила 30 будинків.
- 23 червня Одещину знову накрила негода. У селі Виноградівка Болградського району сильна злива підтопила кілька приватних будинків і розмила вулиці. Подекуди розмило асфальт і утворилися ями.
Наслідки зливи у Виноградівці на Одещині / фото видання "Дружба"