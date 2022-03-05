Одесу ніхто не здасть: в області створять додаткову бригаду тероборони

На Одещині створять додаткову бригаду територіальної оборони, аби Збройні Сили завжди мали на кого покластися у цю важку годину.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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Він додав, що російські війська, які мали висаджуватися на одеський берег, відмовляються це робити.

"Тому десант вже формують із числа так званих "армійських корпусів ДНР", які Росія використовує як гарматне м’ясо, але проти нас ця зграя бойовиків не має жодних шансів", – наголосив Марченко.

Голова Одеської ОВА вкотре зазначив: усі новини про те, що хтось збирається здавати Одесу, є фейком.

Били їх на Донбасі, переможемо і в Одесі! До останньої каплі крові!

– написав Марченко.

Нагадаємо, напередодні у Генштабі повідомили, що російські військові продовжують підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока – Чорноморськ. Однак частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні судна.

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