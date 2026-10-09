В Одесі прогримів вибух: на місто летів БпЛА

Російські війська продовжують атакувати Україну безпілотниками. Вдень 9 жовтня вибух чули в Одесі.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку?

Повітряна тривога в Одеському районі була оголошена з 15:49. Для частини регіону існувала загроза дронової атаки.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника курсом на Одесу. Вже близько 16:19 місто сколихнув вибух.

Вже за шість хвилин в районі оголосили відбій тривоги. Місцева влада наразі не інформувала про можливі наслідки обстрілу.

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Нагадаємо, вранці Росія також била по житловій забудові Запоріжжя. Один зі снарядів поцілив біля багатоповерхівки, інший вибухнув біля закладу позашкільної освіти. На жаль, внаслідок атаки одна людина загинула та ще 14 постраждали. Серед поранених – дитина та поліцейський.