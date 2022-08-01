На Одеську область суне гроза та шквали: оголосили штормове попередження

В Одесі та області 1 серпня прогнозують грозу та шквали. Така сама погода протримається і 2 серпня. Людей закликають обмежити перебування на вулиці.

Шквальний вітер сягатиме до 15 – 18 метрів за секунду. Тому одеситів просять бути обачними.

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Нічна температура повітря сягатиме +17...+19 градусів, денна – +26...+28. В області – +30. На дорогах вранці може бути погана видимість.

Не залишайте автівки під деревами

Одеська мерія закликала одеситів і гостей міста бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки містом. Особливо це стосується літніх осіб, дітей і вагітних жінок.

Крім того, просять не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Річ у тім, що через дощ і поривчастий вітер можуть падати гілки та кабелі.

Яку погоду прогнозують далі

В Одеській області 3 – 4 серпня очікують мінливу хмарність. Вдень може бути короткочасний дощ, гроза. Вітер стихне, сягатиме до 9 – 14 метрів за секунду.

Температура повітря вночі – +17...+22, вдень – +27...+32.

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