Одесу затопило через сильну зливу, авто "плавають" у воді: фото і відео

Сильна злива в Одесі триває з самого ранку 28 травня і встигла затопити низку вулиць, зокрема Приморську і Балківську. Через чималий рівень води на дорогах автомобілі пробираються ними, наче човни.

В Одесі протягом 3 годин, з 6:00 до 9:00, випало 18 міліметрів опадів, повідомляє "Думская". Негода також повалила дерева, свідчать відео з соцмереж.

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Комунальники очищують зливову каналізацію. Вона чи не забита, а просто не здатна пропустити таку кількість дощової води. До робіт залучені 32 одиниці техніки.

Яка ситуація з транспортом

Через дощ на Балківській, Приморській, Хімічній і в Рибпорту не працюють або працюють у скорочено форматі трамвайні маршрути №3,15, 18 22,27, а також тролейбусний маршрути №8,10.

В районі 14-ї станції Великого Фонтану через ДТП (трамвайний вагон зачепив бампер автомобіля) тимчасово призупинено рух трамвайного маршруту №18. Утворився трамвайний затор, повідомляє "Рупор Одессы".

За прогнозами синоптиків, злива в Одесі триватиме щонайменше до обіду.

Дивіться фото з затопленими вулицями Одеси:

Дивіться відео наслідків зливи в Одесі:

Дивіться відео затоплених вулиць Одеси:

Одесу затопило після зливи 28 травня: дивіться відео

Дивіться відео негоди в Одесі: