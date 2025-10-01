Про сумну звістку повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає 24 Канал.
Що відомо про ще одну жертву в Одесі?
В Одесі негода спричинила масштабну трагедію. Стало відомо, що стихія забрала життя співробітниці Укрзалізниці.
Жінка 38 років поверталася додому з роботи, але через ускладнений рух не змогла проїхати автомобілем. Вона йшла пішки вулицею, коли стихія обірвала її життя.
Олександр Перцовський повідомив, що перебуває на зв'язку з близькими загиблої. Також Укрзалізниця збирає інформацію про колег, чиє житло постраждало через негоду.
Раніше повідомлялось, що через підтоплення в Одесі рух поїздів здійснюють за допомогою резервних тепловозів зі зниженим лімітом швидкості. Деякі рейси йдуть зміненими маршрутами.
Подробиці негоди в Одесі?
Упродовж лише 7 годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів. Загинули дев'ятеро людей, ще одна особа вважається зниклою.
Президент Володимир Зеленський доручив провести всебічну перевірку роботи в Одесі, зокрема всіх обставин, які передували трагедії та призвели до масштабних наслідків.
Експерт з питань житлово-комунального господарства Валерій Матковський у коментарі 24 Каналу пояснив, що затоплення в Одесі пов'язують із недбалістю міської влади та неефективністю каналізаційної системи. Перевантаження інфраструктури сталось через безконтрольну забудову та відсутність сучасних водовідвідних мереж.