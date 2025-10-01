Про сумну звістку повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає 24 Канал.

Що відомо про ще одну жертву в Одесі?

В Одесі негода спричинила масштабну трагедію. Стало відомо, що стихія забрала життя співробітниці Укрзалізниці.

Жінка 38 років поверталася додому з роботи, але через ускладнений рух не змогла проїхати автомобілем. Вона йшла пішки вулицею, коли стихія обірвала її життя.

Олександр Перцовський повідомив, що перебуває на зв'язку з близькими загиблої. Також Укрзалізниця збирає інформацію про колег, чиє житло постраждало через негоду.

Раніше повідомлялось, що через підтоплення в Одесі рух поїздів здійснюють за допомогою резервних тепловозів зі зниженим лімітом швидкості. Деякі рейси йдуть зміненими маршрутами.

Подробиці негоди в Одесі?