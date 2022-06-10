Один з найбільших гірничо-металургійних комбінатів України відновлює роботу
У березні 2022 року "АрселорМіттал Кривий Ріг" зупинив своє безперервне виробництво. Проте тепер гірничо-металургійний комбінат відновлює роботу.
"АрселорМіттал Кривий Ріг" запустив одну з доменних печей, прокатний стан, конвертер та одну з трьох машин безперервного лиття.
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Відомо, що це є один з найбільших гірничо-металургійних комбінатів України.
Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко пояснив, що до запуску всіх потужностей – ще далеко. Проте підприємство стало на цей шлях, адже компанія вибудовує нову логістику та шукає нові ринки збуту.
Дивіться світлини з "АрселорМіттал Кривий Ріг":
Понад 20 тисяч працівників комбінату мають заробітну плату, бюджет – податки,
– зазначив Валентин Резніченко.
Він розповів, що наразі у Кривому Розі працюють всі 7 промислових підприємств. В області – 21 з 22 великих промислових виробництв.
Дякую усім, хто тримає промисловий фронт. Працюють підприємства – працює економіка. Працює економіка – живе і бореться країна", – додав Валентин Резніченко.
Останні новини Дніпропетровщини: що відомо
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- Збройні Сили України продовжують стримувати російських загарбників на всіх напрямках вторгнення. Військам агресора довелося перейти до оборони на Криворізькому напрямку.
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