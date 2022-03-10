Один з найбільших світових виробників будівельної техніки Caterpillar йде з Росії

Міжнародний бізнес продовжує залишати російський ринок через війну, яку держава-агресорка веде в Україні. До ініціативи долучився один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки Caterpillar.

У компанії зазначили, що глибоко засмучені трагічними подіями, які продовжують відбуватися в Україні. Там також висловили сподівання на мирне "вирішення" війни, яку чомусь назвали "кризою".

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Caterpillar йде з Росії

Діяльність у Росії стає дедалі складнішою, зокрема через перебої в ланцюжку поставок і санкції. Тому ми призупиняємо діяльність на наших російських виробничих потужностях,

– заявили в компанії.

Там додали, що намагатимуться підтримувати своїх співробітників. Крім того, через Caterpillar Foundation фірма пожертвує понад 1 мільйон доларів на підтримку як поточних, так і довгострокових гуманітарних потреб України.

Нагадаємо, світовий бізнес масово йде з Росії – приблизно 300 брендів відмовилися з нею співпрацювати. Однак все ще є багато компаній, які, попри звірства держави-агресорки в Україні, продовжують там свою діяльність. До таких належать, зокрема, Metro, Ашан, Mars, Burger King, Raiffeisen Bank.

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