Один в полі воїн: у мережі показали, як чоловік намагався зупинити бронетехніку окупантів

На кадрах з мережі видно, як російські окупанти колоною рухаються по українські землі. Натомість громадянин України голіруч кинувся зупиняти російську техніку.

Відповідні кадри оприлюднили у мережі о 14:36. На них помітно, як віддано чоловік намагається протистояти ворогу.

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Чоловік намагався протистояти російській армії

Самотній, але явно хоробрий чоловік намагається зупинити колону російської військової техніки,

– мовиться у повідомленні.

На кадрах помітно, як чоловік стукає по машинах руками, а його об'їжджають.

До речі, на кадрах російська техніка колоною рухається дорогою. На жаль, користувачі не написали, де саме відбувся рух.

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Варто також пригадати, що українська влада закликає людей не повідомляти про переміщення української техніки.

Натомість – активно поширювати відео з геолокацією та пересуванням військ Росії.

Також відомо, що росіяни залишають знаки на українських вулицях, щоб інформувати російських військових. Поліція просить їх замальовувати чи повідомляти на 101.

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