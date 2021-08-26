Один у полі воїн: військовий самотужки знищив весь опорний пункт бойовиків

Український військовий зайшов на опорний пункт проросійських бойовиків. Він самотужки ліквідував 5 окупантів, які порушували перемир'я.

Боєць безпечно повернувся

Подія трапилася у "сірій зоні", яка за мінськими домовленостями, повинна була бути під контролем України. Про вражаючу історію українського захисника розповів журналіст Юрій Бутусов.

Важливо 5 років вважали зниклим безвісти: у Львові попрощаються із військовим Дмитром Ґудзиком

Інформацію про загибель російських найманців підтвердили й бойовики. Сам військовий повернувся на базу.

Бутусов називає це "найдивовижнішим подвигом 2021 року". Більше деталей він пообіцяв повідомити згодом.

Цей чоловік показав, що бойові спроможності на сучасній війні – це не кількість чи техніка, а якість та мотивація. Він зробив більше, ніж деякі екіпажі за всю ротацію. Військові реформи треба робити саме на таких воїнах. Треба будувати армію, яка вижене російських окупантів з Донбасу,

– заявив журналіст.

Останні втрати на Донбасі

23 серпня внаслідок ворожих обстрілів загинув 38-річний молодший сержант з Борисполя Олександр Аксьонов. Він служив у 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Пішов на війну боєць у 2018 році.

24 серпня, на День Незалежності, своє життя за нашу країну віддав 49-річний командир відділення 74-го розвідувального батальйону Владислав Пітько. Вдома у бійця залишилися дружина та 10-річна донька.

Повний текст публікації Юрія Бутусова у фейсбуці:

Слова про боротьбу з російською окупацією – це добре. Але замість слів набагато переконливіше побачити той день, коли звання Героя України присвоять людині, яка здійснила найдивовижніший подвиг 2021 року. З часом ми опублікуємо всі деталі, це сталося нещодавно.

Один український воїн зайшов на позиції противника і самотужки знищив весь кадровий стовп, який порушив умови перемир'я та обстрілював українські пости. Це сталося в "сірій зоні", яка на умовах Мінських домовленостей повинна була бути під контролем України. Як наслідок, 5 найманців окупаційних військ на Донбасі, маючи паспорти громадян РФ, нейтралізовані на місці. Підтвердив сам опонент, з оприлюдненими персональними даними. Тепер вони ніколи не порушать "перемир'я".

Герой надійно повернувся. Цей чоловік показав, що бойові спроможності на сучасній війні – це не кількість чи техніка, а якість та мотивація. Він зробив більше, ніж деякі екіпажі за всю ротацію. Саме на вивченню таких прикладів і нагородженню таких людей треба робити військові реформи. Саме на таких воїнах треба будувати армію, яка вижене російських окупантів з Донбасу.