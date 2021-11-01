Зійшов з рейок і перевернувся: в Анлії унаслідок зіткнення поїздів постраждали 12 осіб

На південному сході Англії сталася ДТП за участі двох потягів – один зійшов з рейок. Унаслідок інциденту постраждали 12 осіб.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася увечері неділі, 31 жовтня, в тунелі Фішертон близько Солсбері. Наразі на місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Читайте також У Тунісі зіткнулися поїзди: понад 30 постраждалих – відео з місця аварії

Зіткнулися два поїзди

Аварія сталася внаслідок того, що один із поїздів зійшов з рейок після наїзду на невідомий об'єкт і перевернувся – це вибило всю сигналізацію у районі. Згодом через надзвичайну ситуацію у ДТП потрапив інший потяг.

Рятувальникам вдалося евакуювати з вагонів усіх пасажирів. Однак 12 із них зазнали травм. Водночас відомо, що машиніст другого поїзда затиснутий у кабіні, одна наразі невідомо, в якому стані він перебуває.

В районі інциденту може бути порушено рух поїздів.



В Англії зіткнулися два поїзди / Фото The Sun