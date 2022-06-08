Одиницями не обмежиться, – Мусієнко про постачання зброї від партнерів

Зброя від союзників вже надходить на позиції, це стосується, як вогневих систем, так і снарядів до них. Зараз важливо, щоб постачання зброї набуло певної динаміки та істотно прискорилося кількісно.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що якщо мовиться про ленд-ліз, то цей пакет допомоги виділяється із тих 40 мільярдів доларів, що були раніше проголосовані Конгресом США.

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У рамках цих коштів на Україну спрямовані фінанси для:

закупівлі зброї;

навчання військових;

підтримки оборонних та безпекових спроможностей.



Всі ці зразки озброєння, які доходять нам й зараз – це ще не ленд-ліз. Сподіваюсь, що про нього ми почуємо швидше, адже його мета, саме в тому, щоб прискорити надання зброї та розширити номенклатуру і асортимент озброєння,

– говорить Мусієнко.

Процес із розширення надаваного нам озброєння пішов, тепер варто нарощувати кількісні показники, говорить експерт.

"Звичайно, зараз у світі є чимало сил, які не зацікавлені у постачання зброї Україні. Росіяни всіляко намагаються вкидати у інформаційний простір інформацію, що нам постачають старе озброєння, яке непридатне", – зазначає керівник Центру військово-правових досліджень.

На що підуть 40 мільярдів доларів анонсованої допомоги від США

13,8 мільярда скерують до Фонду економічної підтримки для того, щоб допомогти українському уряду виконувати свою роботу;

11 мільярдів – на зброю та військове обладнання.

8,7 мільярда скерують на поповнення запасів зброї, яку вже отримала Україна;

6 мільярдів призначені на безпекову допомогу ЗСУ.

4,4 мільярда відправлять для постачання продовольства до України та інших країн Європи.

За словами Мусієнка, окупанти через західні канали намагаються хитати човен щодо кількості, мовляв – вам надішлють кілька одиниць і все.

"Але це неправда, якщо ми візьмемо до уваги останні два місяці, то збільшилася кількість країн, які долучились до підтримки, а також – кількість зброї, яку вони нам передають", – резюмує експерт.

Яка саме зброя так необхідна бійцям ЗСУ на фронті

Насамперед це високоточні ракети, які здатні вражати цілі на кілька сотень кілометрів. Також надзвичайно важливо отримати дрони, додаткові системи ППО/ПРО (протиповітряна та протиракетна оборона) і боєприпаси.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак додатково виділив реактивні системи залпового вогню MLRS-270. Вона буває у різних модифікаціях: найменша дальність – 32 кілометри, найбільша – 300 кілометрів. Все залежить від боєприпасів.

Раніше керівник ОП наголошував, що зволікати з передачею зброї не можна. Вона здатна врятувати життя як українських військових, так і цивільних. Чим швидше буде зброя – тим швидше вдасться завершити війну.

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