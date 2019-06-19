13:02
19 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приховані фантазії Кисельова. Хто винен у бідах росіян
      Вєсті Кремля
      21:16, 17 червня
      Вєсті. UA: Цікаві персонажі у списку Порошенка. Новий наступ Надії Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 18 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Революція на граніті
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИНИ ХАРКОВА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Одіозний харківський депутат використовує стилістику Зеленського в передвиборній кампанії

      158 Читать новость на русском
      Рекламний білборд Олександра Ткаченка з "Відродження"
      Рекламний білборд Олександра Ткаченка з "Відродження"

      Одіозний харківський депутат від "Відродження" Олександр Ткаченко розмістив зовнішню рекламу, в якій простежується використання стилістики брендбуку партії президента Володимира Зеленського.

      Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook відомий харківський журналіст Павло Федосенко, передає Depo.Харків.

      "Вам нічого стилістика, дизайн і кольори не нагадують? Ось і мені нагадують. А представникам президентської партії мабуть, ні. В іншому випадку пішла б якась реакція. Адже якщо "хапуга, злодій і казнокрад" (Олексій, ви, здається, так висловилися?) Намагається виїхати за рахунок рейтингу чужої йому партії  реакція повинна бути, is not it? А поки дуже вже схоже на договорняк. Мовляв, ми тебе в своїх рядах бачити як би не хочемо але на твій піар очі закриємо", пише Федосенко в своєму пості.

      Федосенко так само зазначає, що кандидатуру Ткаченко не підтвердив і активний представник "Слуги народу" в Харківській області Олексій Кусов.

      "Пару тижнів тому у мене (та й не тільки в мене) з'являється інформація про те, що депутат облради від "Відродження" Олександр Ткаченко фаворит мера, великий любитель піаритися на роботі комунальників і погрожувати харків'янам у соцмережах буде балотуватися по 174-му округу від "Слуги народу". Однак Кусов запевняє, що Ткаченко до партії не має абсолютно ніякого стосунку. І на фото мажоритарників зі з'їзду його дійсно немає. Здавалося б висновки зроблені, питання закрите. Ура", пише Федосенко.

      Відзначимо, що не так давно президент Володимир Зеленський також відхрестився від скандального депутата, за що йому подякували активісти-євромайданівці.

      Нагадаємо, що одіозний харківський депутат-"відроджинець" Ткаченко став відомий після того, як обізвав виборців "ублюдками", "сволотою" і "покидьками", а також пригрозив активістам розправою. Також він потрапляв в поле зору ЗМІ як один з учасників відомої "кооперативної схеми". А днями стало відомо, що прокуратура взялася за депутата Ткаченко вже по іншій справі через перепродаж міськраді її ж будинку з мільйонним наваром.

      При цьому, навіть не дивлячись на широкий розголос справ, поки правоохоронці хід їм не дали.

      blog_ava
      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
      сьогодні
      29035
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Останні події на Донбасі свідчать: Росія готується до наступу
      сьогодні , 12:00 Останні події на Донбасі свідчать: Росія готується до наступу
      Олексій Чибісов 1093
      Решение принимает лично Путин: украинский журналист Асеев уже более двух лет в плену "ДНР"
      сьогодні , 10:01 Решение принимает лично Путин: украинский журналист Асеев уже более двух лет в плену "ДНР"
      Блог Соцмережі 930
      Росія стягує до кордону "демонстраційне" озброєння
      сьогодні , 08:40 Росія стягує до кордону "демонстраційне" озброєння
      Повернись живим 2455
      Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      18 червня , 22:00 Искривленная реальность: в "ЛНР" вышел фильм "Ополченочка"
      Ольга Черненко 1227
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      18 червня , 21:16 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      2600
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук