Одіозний харківський депутат використовує стилістику Зеленського в передвиборній кампанії

Одіозний харківський депутат від "Відродження" Олександр Ткаченко розмістив зовнішню рекламу, в якій простежується використання стилістики брендбуку партії президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook відомий харківський журналіст Павло Федосенко, передає Depo.Харків.

"Вам нічого стилістика, дизайн і кольори не нагадують? Ось і мені нагадують. А представникам президентської партії – мабуть, ні. В іншому випадку пішла б якась реакція. Адже якщо "хапуга, злодій і казнокрад" (Олексій, ви, здається, так висловилися?) Намагається виїхати за рахунок рейтингу чужої йому партії – реакція повинна бути, is not it? А поки дуже вже схоже на договорняк. Мовляв, ми тебе в своїх рядах бачити як би не хочемо – але на твій піар очі закриємо", – пише Федосенко в своєму пості.

Федосенко так само зазначає, що кандидатуру Ткаченко не підтвердив і активний представник "Слуги народу" в Харківській області Олексій Кусов.

"Пару тижнів тому у мене (та й не тільки в мене) з'являється інформація про те, що депутат облради від "Відродження" Олександр Ткаченко – фаворит мера, великий любитель піаритися на роботі комунальників і погрожувати харків'янам у соцмережах – буде балотуватися по 174-му округу від "Слуги народу". Однак Кусов запевняє, що Ткаченко до партії не має абсолютно ніякого стосунку. І на фото мажоритарників зі з'їзду його дійсно немає. Здавалося б – висновки зроблені, питання закрите. Ура", – пише Федосенко.

Відзначимо, що не так давно президент Володимир Зеленський також відхрестився від скандального депутата, за що йому подякували активісти-євромайданівці.

Нагадаємо, що одіозний харківський депутат-"відроджинець" Ткаченко став відомий після того, як обізвав виборців "ублюдками", "сволотою" і "покидьками", а також пригрозив активістам розправою. Також він потрапляв в поле зору ЗМІ як один з учасників відомої "кооперативної схеми". А днями стало відомо, що прокуратура взялася за депутата Ткаченко вже по іншій справі – через перепродаж міськраді її ж будинку з мільйонним наваром.

При цьому, навіть не дивлячись на широкий розголос справ, поки правоохоронці хід їм не дали.