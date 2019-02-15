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      Одіозного єпископа Гедеона відправили до США: як це подав настоятель у своєму Facebook

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      Єпископ Гедеон (Юрій Харон)
      Єпископ Гедеон (Юрій Харон) / ТСН

      Потроху в Україні меншає попів церкви окупанта. Хтось з них вже змирився із нездоланним й перейшов із Московського патріархату до помісної української церкви, а когось з тих московських попів – із божою, звісно, допомогою – вітчизняні прикордонники не пускають тепер в Україну.

      В останньому випадку йдеться, звісно, про верхівку Московського патріархату, якій треба час від часу відвідувати зі звітами своїх кремлівських кураторів, то ж вони й мають залишати для цього межі України. Коли вони повертаються в Україну – їх і хлопають та не пускають назад.

      Напередодні в аеропорту "Бориспіль" зупинили так званого єпископ Гедеона – це той, який на уламках Десятинної церкви незаконно цегляну капличку розбудував, невеличку – приблизно на 100-120 квадратів.

      Зупинили ж його, на жаль, зовсім не за паплюження тисячолітніх архітектурних пам'яток України і не за самовільне будівництво серед археологічних розкопок. Причиною затримки стало те, що з паспортами єпископ мав проблеми, адже у нього незрозуміло скільки є тих громадянств, зокрема, й американське.

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      Як у всіх прихильників "русского мира" виходить вголос пропагувати "сакральные скрепы", але паралельно з цим ще й по тих гей-Європах та клятих Америках подорожувати. Певно придивляються собі запасний аеродром, бо у своєму "русском мире" вони проводити старість чомусь не хочуть.

      Між іншим, затриманий в Борисполі владика Гедеон через фейсбук просив молитовної допомоги від своїх вірян. Схоже, московські молитви не спрацювали, бо Гедеона узялися депортовувати. Йому від того стало зле, а оскількі у зоні для депортованих не було Duty free, то полікувати нерви Гедеону довелося передавати через правоохоронців.

      Потому прикордонники напевно згадали, що вони представники київської хунти, а Гедеон – святий мученик за віру, то ж під конвоєм автоматників повели його безкоштовно садити на літак до США. Про "автоматників" Гедеон на своєму фейсбуці написав.

      Щоправда, вийшла маленька нестиковка. Прикордонники оприлюднили відео, як вели Гедеона на літак: ні озброєних "автоматників" з собаками без намордників, ні кулеметних вишок із прожекторами, ні дощу й образливих вигуків на його адресу там взагалі не було. Напевно Гедеон все ж таки забагато голлівудських стрічок про фашистів передивився, то ж уява його розгулялася.

      Звісно, я не виключаю, що те відео від прикордонної служби – це сфабрикована фальшивка. І вони актора взяли дуже схожого на Гедеона, заради того, щоб усіх обманути прикордонники на камеру поводилися з ним цілком коректно: не зв'язували йому руки за спиною і не тикали дулами кулеметів, вимагаючи славити Бандеру.

      Проте, я чомусь все ж таки певен, що нічого такого не було, московський піп за звичкою трохи прибрехав. Менше з тим, в Україні мінус один славитель Путіна. І це є добре, Степан Андрійович був би втішеним.

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини США Скандал Православна церква України УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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