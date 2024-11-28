"Це нереалістично": Путін заявив, що ОДКБ не може допомогти Росії

Владімір Путін заявив, що партнери з ОДКБ не можуть допомогти Росії у зв'язку з ударами американською зброєю по російській території. Кремлівський диктатор наголосив, що "це нереалістично".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. Зазначається, що відповідну заяву російський президент зробив на саміті країн ОДКБ в Астані у четвер, 28 листопада.

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Путін зробив заяву про ОДКБ

Владімір Путін пояснив, що кожна країна нібито готова діяти "в рамках взятих на себе зобов'язань".

Давайте будемо реалістично дивитися на події, що відбуваються. Від того, що американською зброєю, тими ж ATACMS, завдаються удари по російській території, що можуть зробити інші країни цієї організації (ОДКБ, – 24 Канал) для надання допомоги Росії? Це ж нереалістично,

– сказав кремлівський диктатор.

За словами Путіна, Росія навіть в умовах ударів ATACMS по її території нібито може допомогти країнам ОДКБ більшою мірою, ніж вони їй.

До слова, під час пресконференції Путін також відреагував на удари ATACMS в Курській області та заявив, що вони буцімто спричинили тільки незначну шкоду. Він додав, що Росію вже двічі атакували ракетами ATACMS після застосування "Орешника".