Одна або дві черги: як відключатимуть світло 21 серпня

Завтра, 21 серпня, в Україні діятимуть відключення світла. Обмеження застосовуватимуть для однієї або двох черг одночасно.

Про це повідомили в Укренерго надвечір 20 серпня. Зазначають, що відключення світла завтра відчуватимуть побутові споживачі.

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Завтра, 21 серпня діятимуть відключення світла:

з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 – буде застосовуватись одна черга відключень;

з 18:00 до 22:00 – будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно.

В інші години обмежень споживання електроенергії не планують. Також в Укренерго зазначили, що споживання об'єктів критичної інфраструктури не будуть обмежувати.