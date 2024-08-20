Одна або дві черги: як відключатимуть світло 21 серпня
20 серпня 2024, 17:10Читать новость на русском
Джерело:Укренерго
Завтра, 21 серпня, в Україні діятимуть відключення світла. Обмеження застосовуватимуть для однієї або двох черг одночасно.
Про це повідомили в Укренерго надвечір 20 серпня. Зазначають, що відключення світла завтра відчуватимуть побутові споживачі.
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Завтра, 21 серпня діятимуть відключення світла:
- з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 – буде застосовуватись одна черга відключень;
- з 18:00 до 22:00 – будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно.
В інші години обмежень споживання електроенергії не планують. Також в Укренерго зазначили, що споживання об'єктів критичної інфраструктури не будуть обмежувати.