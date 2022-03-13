Одна із ракет була збила, але дані уточнюємо, – Денисенко про обстріл Львівщини
Під ранок 13 березня окупанти випустили 8 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, що на Львівщині. За попередніми даними спрацювала ППО.
Як сказав заступник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, збити вдалося одну з ракет, повідомляє 24 канал.
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Однак, зазначив Денисенко, це лише попередні дані.
Всі деталі ми уточнюємо. Це лише попередня інформація. За попередніми даними, спрацювала ППО (протиповітряна оборона – 24 канал). Одна із ракет була збита,
– сказав заступник очільника МВС.
Він додав, що цим обстрілом росіяни захотіли показати, що в Україні немає безпечних місць.
Що відомо про ракетний удар на Львівщині
Вранці 13 березня росіяни обстріляли Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. Ракетний удар здійснили по одній з військових частин. Попередньо, жертв вдалося уникнути.
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