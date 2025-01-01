Одна з найбільших поразок Москви, – Зеленський про припинення транзиту російського газу

Володимир Зеленський у перший день нового року висловився про російський газ. За його словами, припинення транзиту – велика поразка для Москви.

Слова президента передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського. Як відомо, 1 січня Україна припинила транспортувати російський газ своєю територією. Це сталося о сьомій ранку за київським часом.

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Що сказав Зеленський про російський газ

Він підкреслив, що європейський ринок був привабливим для Росії і найбільш доступним географічно. Але Москва втратила його, бо перетворила енергоносії на зброю, а партнерів цинічно шантажувала.

Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила 130+ мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви,

– сказав Зеленський.

Проте абсолютна більшість країн Європи успішно адаптувалася до змін. Тепер треба підтримати Молдову в період енергетичної трансформації.

Утім, є ще одне завдання.

"Ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики", – натякнув Зеленський на Словаччину та Угорщину.

Президент заявив, що дуже сподівається на збільшення постачання в Європу американського газу. Ціни на газ будуть нижчими, якщо будуть співпраця та максимум пропозицій від партнерів на ринку.

"Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії", – завершив гарант.

Похмурі перспективи для Росії

28 грудня в Офісі президента заявили, що Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США через Грецію. Андрій Єрмак назвав це перемогою на енергетичному фронті та стратегічним кроком.

У США та Європі позитивно реагують на припинення транзиту російського газу.

Цікаво, що акції "Газпрому" подешевшали до мінімуму з 2009 року. Щоб врятувати одну з ключових російських державних компаній, росіянам підвищили плату за комуналку.

Путін у новорічному привітанні сказав, що все буде добре. Але жодні перспективи для країни не окреслив.