Що допомогло відбити одну з найбільших російських спроб прориву: огляд фронту від Світана

Бійці 79 ОДШБр відбили найбільшу спробу росіян прорватись на Курахівському напрямку. Ворог застосував 56 бронемашин, 12 мотоциклів та 200 російських десантників.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував наступ росіян.

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Атака росіян

Він зазначив, що курахівський напрямок – один з основних. Росіяни намагаються тиснути зі сторони Марʼїнки через Красногорівку. Там доволі рівна місцевість, по якій зараз можна рухатися.

Скоріш за все, що це була батальйонна атака у складі якої – 2 рот з підтримкою техніки. Вони спробували рухатися у сторону Курахове,

– розповів Роман Світан.

За його словами, росіяни були знищені майже в нуль дальніми засобами ураження. Саме так ворога треба знищувати – на дальніх підступах до наших рубежів. Проте для цього потрібна достатня кількість засобів.

Ліквідація російських ППО

Україна, за даними Генштабу, за час повномасштабної війни знищила понад 900 російських засобів протиповітряної оборони.



Кількість знищених російських систем ППО / Скриншот з відео

Військовий експерт наголосив, що це серйозний результат, адже знищена понад половина тих комплексів, які були виділені росіянами для ведення бойових дій.

Світан зазначив, що задача була виконана й без переваги у повітрі. Не маючи конкретних механізмів, а тільки завдяки ракетам HARM, Storm Shadow, "Нептун", що працювали по розвідних даних. Також залучали FPV-дрони, які працювали по ЗРК армійського рівня.

"Такого серйозного удару завдали наші Збройні Сили України ще до заходу винищувачів. Це підготовка до завоювання переваги у повітрі", – додав Роман Світан.