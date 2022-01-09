Одна область перейшла у помаранчеву зону карантину, усі інші – в жовтій

Станом на 9 січня Херсонська область перейшла у помаранчевий рівень епіднебезпеки. Усі інші області України залишаються у жовтій зоні.

Показники Херсонської області

Також в Херсонській області перевищено динаміку рівня госпіталізацій – 78,6% при показнику 50%. При цьому в області рівень захворюваності становить 65 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення.

Увага В Україні за добу менш як 3 тисячі людей захворіли на COVID-19

Рівень госпіталізацій на Херсонщині становить 26,9 при показнику 60 на 100 тисяч населення.Станом на 8 січня рівень захворюваності по країні становив 151 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей.



Показники захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ

Яка ситуація з COVID-19 загалом в Україні

Рівень захворюваності

У Києві рівень захворюваності – 357 на 100 тисяч осіб, і є найвищим в країні.

Високий рівень захворюваності також фіксують в Полтавській області – 222 на 100 тисяч населення та Черкаській – 203 на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій

Рівень госпіталізацій по країні станом на 8 січня становив 26,2 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. В Києві рівень госпіталізацій – 22,1. Загалом цей показник не перевищено в жодному регіоні.

Забезпеченість киснем

Завантаженість ліжок із киснем по країні на 8 січня становила 21,5% при визначеному показнику в 65%, в Києві – 16,3%.

Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Від 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат.

Від 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – жовтий COVID-сертифікат.

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу