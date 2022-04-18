Одна з ракет у Львові поцілила в шиномонтаж: 6 загиблих, 40 машин пошкоджено

Одна з ракет у Львові поцілила в шиномонтаж. На жаль, внаслідок атаки ворога загинули 6 людей.

Відповідну інформацію повідомив мер Львова Андрій Садовий. Про це він повідомив станом на 10:44 18 квітня.

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Окупанти влучили у шиномонтаж у Львові

Одна з ракет поцілила у цивільний об'єкт – шиномонтаж. Попередньо загинуло 6 людей. 11 поранено, серед них 1 дитина,

– написав Садовий.

За даними мера міста, пошкоджено чи знищено близько 40 автомобілів.

"Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці", – зауважив Садовий.

На жаль, вранці 18 квітня окупанти завдали удару по Львову. Попередньо мер повідомив, що окупанти завдали 5 прицільних ракетних ударів по місту.

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