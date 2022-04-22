Одна з розвідок давала максимально 21 день для повного захоплення України, – Данілов

Не всі країни були впевнені в тому, що Україна вистоїть у війні проти Росії. Дехто давав лічені дні до захоплення Києва, або й години. Інші вважали, що росіяни можуть з легкістю окупувати всю Україну.

Однак жодна з іноземних розвідок не врахувала, що є український народ, який буде не згідний з російською окупацією. І чинитиме потужний опір. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Читайте також Данілов назвав головні помилки України, які призвели до війни

Я можу вам зараз сказати, що одна з розвідок давала максимально 21 день для повного захоплення нашої країни, і війна мала б перейти в режим партизанської війни,

– розповів Олексій Данілов.

За його словами, ніхто не вірив у спроможність українців встояти перед навалою того, що кремлівська пропаганда називала "друга армія світу". Тож українцям пророкували партизанську війну.

"І коли ми намагалися їм довести, що це не зовсім так, вони трошечки такі були роздратовані, що ми не усвідомлюємо, що ми не розуміємо всіх цих проблем. І всі їхні розрахунки вказували на те, що у нас спроможностей і можливостей не може бути", – розповів секретар РНБО.

Прорахунком іноземців стало те, за словами Данілова, що вони не помітили одну важливу зброю, яку мала Україна, і про яку мало хто знає – "наша воля, воля нашого суспільства, воля нашого народу". А також те, що українці воюють на своїй землі, і їм немає куди з неї іти.