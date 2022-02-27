Одне з найпопулярніших телешоу США почало випуск з "Боже Великий, Єдиний"

Одне з найпопулярніших вечірніх шоу США Saturday Night Live почало випуск з підтримки України. Там хор у вишиванках виконав пісню "Боже Великий, Єдиний".

Мовиться про випуск вечірнього шоу 26 лютого. Про це написав у своєму фейсбуці журналіст Voice of America Остап Яриш.

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Хто виконав пісню

На початку випуску ведучі практично нічого не говорили. Вони лише представили виконавців – Ukrainian chorus dumka of New York. Тобто Український хор "Думка" в Нью-Йорку. Проте навіть і без слів, зрозуміло, що в такий спосіб висловили підтримку українському народові.

Що це за пісня Її назва насправді "Молитва за Україну", проте композиція більш відома за першим рядком тексту. Її написали ще в 1885 році.



Автором музики був Микола Лисенко. А слова "Боже Великий, Єдиний" написав Олександр Кониський.

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Читайте текст допису із фейсбуку Ostap Yarysh:

Saturday Night Live – одне з найпопулярніших вечірніх шоу США, почало свій нинішній випуск з "Боже Великий, Єдиний". Wow.