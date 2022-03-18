Одне відео з проводами загиблого бійця демонструє, що Путіна в Україні ніхто не чекає
18 березня 2022 , 02:46Читать новость на русском
Джерело:твітер Станіслава Асєєва
Українці зустрічають нашого загиблого військовослужбовця на колінах. Це один з доказів, що показує, – насправді Путіна тут ніхто не чекає.
Відповідне відео ввечері 17 березня оприлюднив Станіслав Асєєв. Він журналіст, якого 31 місяць окупанти тримали у жахливій так званій "тюрмі" "Ізоляція".
Важливо У Кривому Розі попрощалися з 31-річним Сергієм Карайваном, який загинув у боях під Києвом
Українського Героя зустрічали на колінах
Щоб зрозуміти, чи очікують Путіна в Україні, просто подивіться, як українці ховають одного загиблого солдата,
– написав Асєєв.
Журналіст не написав, де відбувалось прощання.Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя на нашу землю, свободу та незалежність.
Українці на колінах зустрічають загиблих українських захисників: дивіться відео