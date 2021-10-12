Одне євро може спричинити наплив інвестицій, – аналітик про кредит для України від ЄС

Європейський Союз може надати для України інвестиційний пакет розміром у 6,5 мільярдів євро. Головною його метою є підтримати економічне зростання.

Про це у прямому ефірі 24 каналу сказав старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Давід Стулік. Інвестиційний пакет має підтримати активність малого й середнього бізнесу.

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"Це буде як гранти, тобто безповоротні гроші. Частково буде форма кредитів, яку надаватимуть через українські комерційні банки малому й середньому бізнесу", – розповів Стулік.

Що може спричинити інвестиційний пакет

Аналітик зазначив, що Євросоюз надасть дуже важливі гарантії на кредити, які даватимуть комерційні банки. Для цього залучать Європейський банк реконструкції та розвитку чи Європейський інвестиційний банк.

Ідея Європейської комісії така, що одне євро, яке надаємо через допомогу, може спричинити наплив інших інвестицій у 3 чи 4 рази. Тобто нам, як Європейському Союзу, хочеться розблокувати й розкрити потенціал інших кредитів та надходжень для української економіки через підтримку з боку ЄС. Думаю, що колеги з комісії й представництва разом з українськими держслужбовцями розробляють для цього механізми. Давід Стулік старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі

Стулік наголосив, що всі зацікавлені у якнайшвидшому розвитку подій.

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