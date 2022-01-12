Одним із загиблих внаслідок підриву на Донбасі був Ілля Супрун

На Донбасі внаслідок підриву вибухівки загинули двоє бійців ООС. Одним з них був офіцер 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади Ілля Супрун.

Військовий жив у Дніпрі. Йому було тільки 23 роки. Про це повідомила тітка Іллі Анна Кириченко.

Важливо Загибель двох військових на Донбасі: прокуратура взялась за розслідування

Що відомо про загиблого

Ілля навчався у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, а згодом закінчив Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного. Служив лейтенантом у 25-й повітрянодесантній Січеславській бригаді.



Ілля Супрун / Фото оприлюднені Анною Кириченко

Інша родичка, Анна Кух, теж підтвердила смерть хлопця. Вона оприлюднила кілька фото Іллі.

Невимовне горе…. Нехай наші щирі молитви долинуть до Бога і милосердний Господь упокоїть його світлу душу в Царстві Небесному,

– написала жінка.



Ілля Супрун з родиною / Фото Анни Кух



Загиблий військовий / Фото Анни Кух

На Донбасі підірвались військові: що відомо

Двоє українських захисників 10 січня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої біля села Крута Балка, що у Донецькій області. Військові виконували роботи з відновлення мінно-вибухових загороджень.

Прокуратура розслідує справу. Почали кримінальне провадження щодо недбалого ставлення до служби, яке спричинило тяжкі наслідки. За це передбачене покарання від 5 до 7 років у в'язниці.

Текст поста Анни Кириченко:

Загинув, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, захищаючи Україну, мій племінник, хрещений син. Супрун Ілля.

Військовослужбовець 25-а Повітряної Десантної бригади, мужній воїн…маленький син. Випускник Ліцею Інформаційних технологій та Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, талановитий, красивий юнак.

Мій герой. Наш герой. Герой України. Я не знаю, що сказати. Я збиралась із силами цілий день, щоб це написати.