В одній з областей України світло не вимикатимуть аж до ранку

На новорічні свята, попри атаку російських окупантів, українцям стабільно подавали електроенергію. У Запорізькій області світло не вимикатимуть аж до ранку 3 січня.

У Запоріжжяобленерго зазначили, що в області не заплановані погодинні відключення світла. Повідомляється, що станом на 18:00 рівень енергоспоживання по Запорізькій області залишається в межах лімітів, доведених Укренерго.

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Рівень енергоспоживання на Запоріжжі залишається в межах лімітів

У зв'язку із цим сьогодні, 02 січня, до кінця доби та до 06:00 03 січня погодинних стабілізаційних відключень електроенергії не заплановано,

– йдеться у повідомленні.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться та вимагатиме відновлення стабілізаційних відключень, то в Запоріжжяобленерго обіцяють повідомити про це додатково.

У яких регіонах України не будуть вимикати світло

У містах України не вимикали світло з 31 грудня у зв'язку з новорічними святами. Скасувати відключення до кінця доби місцевим обленерго надійшло від НЕК Укренерго.

Світло до завершення доби 2 січня не будуть вимикати у таких областях України:

Львівській,

Івано-Франківській,

Черкаській,

Сумській,

Полтавській,

Закарпатській,

Чернігівській,

Хмельницькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Вінницькій.

До екстрених відключень електроенергії вимушено повернувся Київ. Все через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру столиці під час чергової атаки "Шахідами" вночі.

Сили ППО збили понад 20 ворожих цілей, але були й прильоти. Всього енергосистема України зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.

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