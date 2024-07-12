Загрожує до 10 років тюрми: СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва

На корупції викрили виконувача обов'язків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва.

Відповідно до матеріалів справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців. Про це 12 липня повідомили в пресслужбі СБУ.

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СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва

Задокументовано, як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом,

– повідомили в Службі безпеки України.



СБУ затримала на хабарях одного з головних податківців Києва / Фото СБУ

У пресслужбі розповіли, що в обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Аби комунікувати з очільником компанії та здійснити передання хабаря, посадовець залучив свого знайомого.

СБУ задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди та затримала його разом із посередником під час передання другого "траншу".



Посадовець причетний до вимагання хабаря від місцевих підприємців / Фото СБУ

Відомо, що обом затриманим оголошено про підозру за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

В СБУ додали, що вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Також проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

"Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", – додали в СБУ.



СБУ затримала на корупції одного з головних податківців столиці / Фото СБУ