В одному човні з Путіним, – політолог пояснив, чому окупанти повністю знищують деякі міста

Російські військові хочуть окупувати українські міста, але при цьому вони повністю знищують деякі з населених пунктів, наприклад Маріуполь. Є кілька причин, чому окупанти так поводяться.

Про це розповів політолог Олег Саакян в ефірі 24 каналу.

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По-перше, російська армія не вміє воювати по-іншому. За словами Саакяна, окупанти вже втратили багато своїх найбільш боєздатних підрозділів, які могли б гіпотетично проводити зачистку всередині міст.

Через це для них взяття міст – це просто неприступні фортеці. Вони їх радше будуть знищувати,

– розповів політолог.

По-друге, для Росії важливо створювати психологічний тиск на українську владу та наших громадян, адже інформація про звірства у Маріуполі, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах просто жахає.

По-третє, така поведінка росіян є "пов'язуванням кров'ю" своїх же, тому що знищені міста, зґвалтовані люди, масово вбиті цивільні – це воєнні злочини. Таким чином Путін забезпечує бунт всередині військових, адже тоді вони будуть усі "в одному човні".

Зараз російські військові, починаючи він найвищого керівництва й завершуючи молодшим офіцерським складом, кров'ю підписуються, що вони в одному човні з Путіним. У випадку трибуналу фактично й вони є частиною цих злочинів. Олег Саакян Політолог

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