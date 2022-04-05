В одному з районів Тернопільщини витік аміаку через російську ракету: не пийте воду з криниць
Джерело:Володимир Труш
У Кременецькому районі Тернопільщини стався витік аміаку через російську ракету, яку збили сили ППО. Мешканців району просять не пити воду з криниць та не ловити рибу!
Людей просять не панікувати: за кілька днів ситуація стабілізується.
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Як стався витік аміаку
За словами голови Тернопільської ОВА Володимира Труша, вчора, 4 квітня, о 23:30 над Тернопільщиною збили російську ракету. Уламки впали на склад, де були мінеральні добрива. Там пошкодили шість резервуарів: залишки мінеральних добрив потрапили в ґрунт.
Спеціалісти кілька проводили заміру і не виявили істотного зростання кількості аміаку у ґрунті та воді. Але о 17:00 виявили дещо гірші показники на території, де впала ракета.
Саме тому мешканців, які проживають поблизу русла річки Іква Кременецького району просять не пити воду з криниць та не виловлювати рибу. Її можна використовувати як технічну.
Нічого критичного не сталося
Переживати не потрібно. За 3 – 4 дні ситуація стабілізується, заспокоюють експерти.
Екологічні наслідки не є критичним. За прогнозами екологів, протягом трьох-чотирьох днів ситуація стабілізується, – написав Володимир Труш.
Крім того, влада зробила кілька важливих рішень щодо цієї ситуації:
- Мешканцям Кременецького району доставлятимуть питну воду.
- Рятувальники будуть розвозити технічну воду для мешканців та підприємств.
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