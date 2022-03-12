"Одноразові солдати": полк "Азов" спіймав чоловіка з псевдореспубліки, якого прислали окупанти
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Бійці полку "Азов" піймали чоловіка з псевдореспубліки, якого окупанти послали для виявлення українських позицій. Військові називають таких людей "одноразовими солдатами".
Про взяття в полон зрадника з псевдореспубліки повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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За його словами, полк “Азов” взяв у полон одного з мобілізованих окупантами солдатів псевдореспубліки.
Російське командування використовує таких солдатів, щоб вони йшли вперед та виявляли позиції українців. Одноразові солдати. Цьому одному пощастило потрапити до полону,
– написав Геращенко.
Сам полонений зізнається, що потрапив до російської армії ще 22 лютого.
Розповідь полоненого "одноразового солдата" окупантів / Відео Геращенка
Додамо, що у Генштабі ЗСУ розповіли, що вже орієнтовно знищили понад 12 тисяч особового складу армії РФ. Також є значні втрати техніки – 362 російські танки, 1205 бронемашин, 135 артилерійських систем, 33 засоби ППО, 58 літаків та 83 гелікоптери тощо.