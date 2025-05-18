Одразу понад 150 дронів: вночі росіяни здійснили одну з наймасованіших атак по Київщині

В ніч на 18 травня російські війська застосували понад 150 безпілотників для удару по Київщині. Ця атака стала одним із наймасовіших обстрілів області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

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Росіяни масовано атакували Київщину

Микола Калашник повідомив, що вночі в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

На жаль, також є жертви серед населення. Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі Київщини постраждала ціла сім'я, загинула 27-річна жінка.

Її 4-річний син з осколковими пораненнями обличчя доставлений до дитячої лікарні "Охматдит". Чоловік 59 років, дідусь, був прооперований, його стан задовільний. Знаходиться у травматологічному відділені місцевої лікарні. 61-річна жінка, бабуся, отримала численні осколкові поранення та знаходиться у місцевій лікарні під наглядом лікарів,

– йдеться в публікації.

В Обухівському районі, за даними ОВА, було зруйновано житловий будинок, вибито скління в семи багатоповерхових житлових будинках. Також пошкоджені будівлі комунального підприємства, закладів освіти, Укрпошти, шиномонтажу, три приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі внаслідок атаки було зруйновано складські приміщення та господарчу будівлю, також пошкоджено два приватних будинки.

Російські БпЛА масовано атакували Київщину / Фото: Київська ОВА

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі всі оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки ворога на Київщині.

Микола Калашник закликав жителів області бути обережними. Він наголосив, що у разі виявлення підозрілого предмета, який може бути вибухонебезпечним, не слід його торкатися, пересувати чи намагатися розбирати. Натомість потрібно відійти на безпечну відстань, попередити інших про можливу небезпеку та негайно повідомити про знахідку за номером 101 або 102.