Одразу троє "слуг" склали присягу народних депутатів

ЦВК визнала 12 листопада зареєструвала Сергія Козиря та Віталія Войцехівського народними депутатами на довиборах у Раду. Водночас парламентарем визнали Сергія Кострійчука.

Останній замінить у ВР Ірину Верещук, яка очолила Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Усі трьє "слуг" склали присягу під час засідання 15 листопада.

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Шановні народні депутати вітаємо вас із вступом на посаду та бажаємо дотримуватися присяги,

– зазначив Руслан Стефанчук.

ЦВК зареєструвала нардепів

"Слуг" Сергія Козиря та Віталія Войцехівського обрали на проміжних виборах народних депутатів 31 жовтня в одномандатних виборчих округах №184 і №197.

На позачервих виборах до Верховної Ради України 21 липня 2019 року обрали Сергія Кострійчука, включеного до виборчого списку провладної політичної сили.

Центральна виборча комісія під час засідання 9 листопада визнала Козиря, Войцехівського та Кострійчука новими депутатами Верховної Ради України.

Одразу троє "слуг" склали присягу нових нардепів: дивіться відео