Одружений Женя Галич з'явився на церемонії "Viva! Найкрасивіші 2018" з іншою красунею: фото
Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич з'явився на червоній доріжці премії "Viva! Найкрасивіші 2018" з "Міс Україна-2017" – 18-річною Поліною Ткач.
Перед церемонією нагородження "Viva! Найкрасивіші-2018" гості та номінанти пройшлися червоною доріжкою. Женя Галич позував із Поліною Ткач, тримаючись за руки та обіймаючись.
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Поява Поліни Ткач привернуло загальну увагу, і хоча формально її ім'я в чарті топ-красунь не фігурувало, вона явно привернула увагу всіх чоловіків.
Женя Галич відзначив, що в списку номінантів повинна бути присутня його супутниця.
Viva! Найкрасивіші 2018: Женя Галич та Поліна Ткач
"Я зі своїми симпатіями визначився, в незалежності від того, хто отримає статуетки. Тим більше що без Поліни вважаю цей список не повним", – заявив він.
А коментувати статус стосунків із Поліною від відмовився.
Viva! Найкрасивіші 2018: Женя Галич та Поліна Ткач
Далі буде,
– неоднозначно відповів він.
Всі фото: Styler.rbc
Нагадаємо, Женя Галич одружився в 2009 році, його дружина – Валерія. Через чотири роки після весілля у них народилася перша донечка – Єва. А 24 квітня 2017 року у Євгена народився син.
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