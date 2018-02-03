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Одружений Женя Галич з'явився на церемонії "Viva! Найкрасивіші 2018" з іншою красунею: фото

17:05, сьогодні 2951 Читать новость на русском
Viva! Найкрасивіші 2018: Женя Галич та Поліна Ткач
Viva! Найкрасивіші 2018: Женя Галич та Поліна Ткач / Styler.rbc

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич з'явився на червоній доріжці премії "Viva! Найкрасивіші 2018" з "Міс Україна-2017" – 18-річною Поліною Ткач.

Перед церемонією нагородження "Viva! Найкрасивіші-2018" гості та номінанти пройшлися червоною доріжкою. Женя Галич позував із Поліною Ткач, тримаючись за руки та обіймаючись.

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Поява Поліни Ткач привернуло загальну увагу, і хоча формально її ім'я в чарті топ-красунь не фігурувало, вона явно привернула увагу всіх чоловіків.

Женя Галич відзначив, що в списку номінантів повинна бути присутня його супутниця.


Viva! Найкрасивіші 2018: Женя Галич та Поліна Ткач

"Я зі своїми симпатіями визначився, в незалежності від того, хто отримає статуетки. Тим більше що без Поліни вважаю цей список не повним", – заявив він.

А коментувати статус стосунків із Поліною від відмовився.


Viva! Найкрасивіші 2018: Женя Галич та Поліна Ткач

Далі буде,
– неоднозначно відповів він.

Всі фото: Styler.rbc

Нагадаємо, Женя Галич одружився в 2009 році, його дружина – Валерія. Через чотири роки після весілля у них народилася перша донечка – Єва. А 24 квітня 2017 року у Євгена народився син.

Теги: LifeStyle Музика Новини культури O.Torvald
Джерело: 24 Канал
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