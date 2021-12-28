Офіс генпрокурора повідомив Верховну Раду про підозру для Порошенка, – ЗМІ

Виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко надіслав у парламент повідомлення про підозру Петру Порошенкові. Офіційний лист адресований на ім'я спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Про офіційний лист ЗМІ повідомили в Офісі генпрокурора. У розпорядження журналісти отримали копію документа.

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Голову Верховної Ради проінформували про підозру нардепу

Виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив голову Верховної Ради України про повідомлення про підозру народного депутата відповідним листом, надісланим безпосередньо 20 грудня 2021 року,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Листа направили 20 грудня – у зв'язку з неявкою нардепа до органу досудового розслідування. Раніше співголова "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко повідомляла, що офіційних повідомлень щодо підозри Порошенкові Стефанчук не отримував.

Копія офіційного листа спікеру ВРУ / Фото Інтерфакс-Україна

Коротко про підозру Петрові Порошенку у держзраді:

ДБР повідомило про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенкові 20 грудня.

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Сам Порошенко заявив, що перебуває за кордоном, повернутись в Україну він планує у першій половині січня.

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