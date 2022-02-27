​Офіс генпрокурора закликав криптобіржі блокувати активи громадян Росії

В Офісі генпрокурора звернулися до 16 найбільших популярних криптобірж світу. Листи-звернення підписала Ірина Венедіктова.

Вона закликала відреагувати їх на російську агресію проти Україну. А також – блокувати фінансові операції в або з Росії, від та до росіян.

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Росія порушила всі принципи міжнародного права

Генпрокурорка написала в листі, що держава-агресорка використовує авіацію, балістичні ракети, танки, бронетехніку тощо. Бойовики обстріляли школи, дитячі садки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Венедіктова наголосила, що Росія порушила всі правила та принципи міжнародного права, миру та безпеки.

"Наразі проводиться блокування банківських транзакцій Росії. Однак одним із способів переведення грошей залишається криптовалюта та цифрові токени", – сказала Венедіктова.

Повний текст публікації:

​Офіс Генерального прокурора закликав криптобіржі до блокування активів громадян країни-агресора.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала листи-звернення до 16 найбільших популярних криптобірж світу. Генпрокурорка закликала їх приєднатися до активної реакції на російську військову агресію проти України та блокувати фінансові операції в/з Росії, від та до російських громадян.

У своєму листі Ірина Венедіктова зазначила, що наразі Росія використовує проти України бойову авіацію, балістичні ракети, артилерію, танки, бронетехніку, наземні та інші сили і засоби. Обстріляні об’єкти цивільної інфраструктури, школи, дитячі садки. Вона наголосила, що Росія вже порушила правила і принципи міжнародного права та міжнародного миру і безпеки. І прокурорами цьому буде надана відповідна оцінка.

"Світове та європейське співтовариство підтримує нас і вже запровадило суворі санкції. Наразі проводиться блокування банківських транзакцій Росії. Але одним із способів переведення коштів залишається криптовалюта та цифрові токени", – підкреслила вона.

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