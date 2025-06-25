Офіс Президента оприлюднив фото з зустрічі Трампа і Зеленського

У середу, 25 червня, у Гаазі відбувся саміт НАТО. Опісля на його полях відбулася розмова Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Фото з зустрічі оприлюднив Офіс Президента України, передає 24 Канал. На ній були присутні делегації та перекладачі з обох сторін.

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Що відомо про зустріч

За інформацією радника президента Дмитра Литвина, розмова Трампа і Зеленського тривала 50 хвилин. Український лідер назвав її "тривалою та змістовною" й подякував США.

Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей,

– зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського і Трампа: дивіться фото

Незабаром розмову прокоментував Трамп. Він нібито не обговорював із Зеленським припинення вогню, а "просто хотів побачити, як у нього справи".

Зеленський був дуже милим, як ніколи. Це була чудова зустріч,

– вказав президент США.

До слова, він також заявив, що був "трохи саркастичним" у словах про закінчення війни в Україні за 24 години. Однак Трамп досі прагне завершити конфлікт і вірить у свої можливості в цьому питанні.