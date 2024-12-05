Стало відомо про кількість радників Єрмака, проте їхню зарплату не розголошують

Журналісти отримали відповідь на запит щодо загальної кількості радників керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Наразі відомо про 9 радників, але їхні обов'язки не уточнюють.

Також залишається невідомою кількість радників Єрмака у 2023 році. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на відповідь ОП на запит журналістів, передає 24 Канал.

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Що відомо про радників Єрмака

Наразі в ОП працює 9 радників Єрмака, серед них 4 штатні радники та 5 – позаштатних.

Штатні радники Єрмака:

Олександр Бевз,

Лілія Пашинна,

Вікторія Романова,

Тетяна Гайдученко.

Натомість позаштатні радники це Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський і Сергій Лещенко.

На запитання щодо заробітної плати радників в ОП відповідати відмовились. Проте наголосили, що позаштатні радники зарплати не отримують.

Умови оплати праці штатних радників визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу",

– повідомили в Офісі Президента.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Володимир Зеленський анонсував створення нового Міністерства об'єднання українців. Його очільником може стати голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.