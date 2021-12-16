Офіс Президента за бюджетні гроші створює Зеленському медіаімперію

В Україні запрацював телеканал "Рада" в оновленому форматі. Якщо ви розсміялися, то не поспішайте з висновками, адже історія з ним дійсно вкрай цікава й у чомусь навіть показова.

Якщо максимально спрощувати, то це історія про те, як Офіс Президента робить Володимиру Зеленському щось на кшталт власної медіаімперії. Ключовою претензією до влади тут є те, що це все роблять за бюджетні гроші, тобто за наші з вами.

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Чому Зеленському потрібен такий канал

За наші з вами податки Банкова узялася розбудовувати підконтрольний собі медіаресурс, яким планує відбивати атаки олігархів. Влада створює для Зеленського медіахолдинг, який на інформаційному полі повинен конкурувати з олігархічними телеканалами.

Я наче й розумію, що дійсно Зеленському, який почав війну з олігархами, було б непогано мати свій медіамайданчик.

Усе через те, що олігархи через підконтрольні собі дуже потужні й популярні ЗМІ робитимуть усе можливе, щоб максимально "очорнити" чинну владу й знизити рейтинг Зеленського серед виборців.

Відповідно на своїх вже власних ЗМІ Зеленський буде від цього захищатися. Він подаватиме українцям свою позицію і бачення ситуації. Зокрема, роз'яснюватиме свої рішення.



Зеленському було б непогано мати свій медіамайданчик / Фото Офісу Президента

На тих усіх ворожих Зеленському олігархічних телеканалах можливості достукатися до українців він не матиме.

Тобто якщо на ситуацію подивитися відсторонено, то тут й особливих претензій до Зеленського-політика не може бути, адже в українській політиці особа без власного медіамайданчика буквально приречена на забуття.

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До теперішнього часу таким майданчиком для президента залишався телеканал "1+1". Однак виникали запитання: у який саме спосіб Зеленський розраховується за таку можливість? Звісно, така послуга з боку Ігоря Коломойського не може бути безплатною.

Однак тепер от, коли окрім "1+1" Банкова взялася розбудовувати Зеленському ще й запасний "медіааеродром", то ми вже точно знаємо, чиїм коштом усе роблять.

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Про що я? Про той таки телеканал "Рада", який роками лише транслював засідання парламенту ну й мав приблизно 10 відданих глядачів по всій країні.

Його бюджет складав 60 мільйонів. Наче і чимало, але насправді технічні питання з оплатою ефірного сигналу "з'їдали" майже всі ті гроші й на щось інше їх просто не вистачало. Однак більшого ніхто й не вимагав. Аж раптом народні депутати:

збільшили бюджет цього каналу аж у 6 разів – до 380 мільйонів;

найняли туди креативним директором одного з найкращих старт-продюсерів України – Олексія Семенова, який запускав свого часу телеканали "Прямий" і "112-Україна";

взяли на роботу багатьох журналістів та ведучих (найбільше туди прийшли працювати саме із телеканалів Віктора Медведчука).

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Тепер телеканал "Рада" за чималі бюджетні гроші буде чинну владу від медіаатак олігархів захищати. Хтось скаже, що мета виправдовує заходи й президент дійсно потребує захисту від олігархів. Інші ж вважатимуть, що з боку влади та Зеленського це є використанням повноважень.

Чому Банкова розбудовує цілий медіахолдинг

Крім телеканалу "Рада", також фактично контрольованим Офісом Президента тепер є телеканал "Дом". Взагалі, це канал іномовлення, тобто він має транслювати інформацію за кордон і розповідати, яка Україна насправді чудова.

Однак цей от "Дом" чинна влада планує незабаром переформатувати, щоб він мовив уже всередині України й громадянам розповідав про здобутки чинної влади.

Також в цей умовний медіахолдинг Зеленського може входити державне агентство новин Укрінформ, радіо "Армія-FM" тощо. Як до цього ставитися – вибір кожного.

Прихильники Зеленського створенню провладного медіахолдингу радіють. Мовляв, президенту буде чим і як себе від медіаатак олігархів захищати. Натомість його противники у такій розбудові підконтрольних ЗМІ вбачають зловживання владою і "тринькання" бюджету.