В Офісі Генпрокурора нагадали про головну платформу збору доказів злочинів Росії

В Офісі Генерального прокурора нагадали про те, що триває збір доказів варварської агресії Росії та її воєнних злочинів.

Крім того, зазначили, що для кожного з нас справедливе покарання ворога так само важливе, як і перемога.

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"Ми вдячні громадським і приватним ініціативам, лідерам думок і фахівцям за створення таких каналів комунікації. Однак вся важлива інформація про злочини ворога має бути акумульована і задокументована правильно", – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Для цього потрібно повідомляти на ресурс – посилання тут. Це своєрідний доказовий хаб, з яким працюють всі правоохоронні та державні органи.

Відомо, що на сайті платформи є покрокова інструкція для тих, хто передає свідчення про злочини Росії.

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