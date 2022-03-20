В Офісі Президента підтвердили використання Росією гіперзвукової зброї в Україні

Через провали в наступі на Україну Росія перейшла до більш руйнівної артилерії. В Офісі Президента підтвердили застосування окупантами систем "Кинджал" і "Бастіон".

Як заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, із цієї артилерії ворог гатить по мирних українських містах.

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Подоляк наголосив, що артилерія, яку використовує Росія, є більш руйнівною.

25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи "Кинджал" і "Бастіон",

– сказав Подоляк.

Також, за словами Подоляка, Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ. Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизьку Республіку і Таджикистан. Як відомо, 2 перших вже засвітилися у злочинних діях проти України.

Що таке гіперзвукові ракети Мовиться про авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою – "Кинджал". Його створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К. За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше у ЗСУ розповіли, що Росія від початку відкритого нападу обстрілювала Україну з "Іскандерів" і "Калібрів". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслює, що це кричуще порушення норм Міжнародного гуманітарного права.

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