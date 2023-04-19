"Зайшов митися не в ту кабінку": офіцер ледь не до смерті побив ногами свого підопічного

23-річний офіцер жорстоко побив 41-річного підлеглого з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Інцидент стався у військовій частині міста Володимир, на Волині.

Справу розслідує ДБР – це підтвердила речниця бюро Чеканова Ольга у коментарі 24 Каналу. Розповідаємо усе, що відомо про жахливий випадок.

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"Бив берцями по голові і залишив помирати"

Про інцидент розповіла сестра потерпілого Анатолія Грищука Наталія Мендель у себе у фейсбук. За словами жінки, її брата побив старший лейтенант Василь Арійчук за те, що солдат зайшов митися не в ту кабінку.

"Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові. Цей нелюд покинув його стікати кров'ю", – написала Наталія.

За уточненням жінки, її брат був після важкого поранення, а тому навіть не міг себе як слід захистити. Анатолія знайшли на тому ж місці, де його побив лейтенант: чоловік мав велику гематому на голові, від травм у нього відмовили ноги.

Наслідки побиття військового лейтенантом / Фото з фейсбуку Наталії Мендель

Зараз, за словами сестри, потерпілий бореться за життя в лікарні, а його кривдник гуляє на волі (через два дні після затримання його відпустили).

Вини не визнає, але грошову компенсацію пропонує. Мені настільки прикро, що такі крутелики і далі будуть себе відчувати безкарно. Скажіть, чим він відрізняється від росіян, які знущаються з наших солдатів. Як можна так по-звірськи побити людину, за таку дрібницю,

– додала жінка.



Потерпілий перебуває у лікарні / Фото з фейсбуку Наталії Мендель

У сюжеті ТРК "Аверс" повідомили, що побитого солдата знайшли у сушильній 9 квітня, а саме побиття сталось 8 числа. Після того, як офіцер побив Анатолія, він ще й змусив його прибирати в душовій. Далі чоловік просто не зміг піднятися на ноги.

Будучи у лікарні Анатолій сам розповів деталі того дня: Арійчук побив його за те, що він не спитав у нього дозволу, щоб помитися. Офіцер кілька разів вдарив військового ногами в берцях по голові.



Кривдник Анатолія – Арійчук / Фото з фейсбуку Наталії Мендель

За справу взялось ДБР

Тепер розслідуванням жорстокого побиття займеться Державне бюро розслідувань. Речниця бюро Чеканова Ольга повідомила, що проти обвинувачуваного Арійчука відкрито кримінальне провадження за перевищення службових повноважень.

Працівники ДБР проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця у м.Володимир. Розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України – Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень,

– повідомили у ДБР.

Додають, що наразі слідчі встановлюють коло причетних осіб та проводять необхідні слідчі дії.