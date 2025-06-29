Росія заочно засудила українку та росіянку за ліквідацію офіцера, винного в атаці на село Гроза

Росія заочно засудила двох жінок, звинувативши їх ліквідації російського офіцера-ракетника Костянтина Нагайка. Той винен у смерті 59 українців у селі Гроза на Харківщині у жовтні 2023 року.

Кожен шостий житель села загинув від удару по кафе, де проходив поминальний обід за полеглим воїном. Росіянку Олену Попову та українку Марію Савосту засудили до 24 та 18 років відповідно за скоєння "теракту", а першу ще й звинуватили у незаконному обігу вибухових засобів, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що каже Росія про ліквідацію Нагайка

Нагайка підірвали у місті Шуя Іванівської області 3 січня 2025 року. За декілька тижнів він помер у лікарні.

Російські слідчі запевняють, що Савоста відправила окупанту посилку з косметичним набором як новорічний подарунок, а Попова передала пакунок через інших осіб.

Нібито коли той відкрив "подарунок", пролунав вибух. Кажуть, що там була саморобна бомба.

Українці дали 18 років колонії, а Поповій – 24 роки ув'язнення, рік обмеження волі та штраф у 700 тисяч рублів.

Окрім того, із них стягнули 70 тисяч рублів за позовом військової частини, де підірвали Нагайка.