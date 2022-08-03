Офіційно стартувала евакуація з Донеччини: переселяти людей можна не в усі області
3 серпня 2022 , 23:22Читать новость на русском
Джерело:розпорядження Кабміну
На Донеччині офіційно почали евакуйовувати людей з території області. Їх можуть переселити в низку українських областей.
Відповідна інформація мовиться в розпорядженні Кабміну. Зокрема, про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області.
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Людей з Донеччини евакуйовуватимуть в інші області
У документі мовиться про те, що людей треба негайно евакуювати в безпечні райони:
- Вінницької,
- Волинської,
- Житомирської,
- Закарпатської,
- Івано-Франківської,
- Кіровоградської,
- Львівської,
- Полтавської,
- Рівненської,
- Тернопільської,
- Хмельницької,
- Черкаської
- а також Чернівецької областей.
Також голови обласних державних адміністрацій разом з іншими відомствами повинні організувати та провести обов'язкову евакуацію.
Коротко про евакуацію людей з Донеччини
- Евакуацію українців з Донеччини оголосили ще наприкінці липня. Тоді людям пояснили, що росія продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру, тож людей просять евакуюватися до похолодань.
- Коментуючи ситуацію Володимир Зеленський сказав, чим більше людей виїде з Донеччини, тим менше людей уб'є росія.
- Ірина Верещук запевнила, що влада забезпечить людей житлом і всім необхідним. Мовилось про підтримку на всіх етапах евакуації.
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