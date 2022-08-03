Офіційно стартувала евакуація з Донеччини: переселяти людей можна не в усі області

3 серпня 2022 , 23:22
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Джерело:

розпорядження Кабміну

На Донеччині офіційно почали евакуйовувати людей з території області. Їх можуть переселити в низку українських областей.

Відповідна інформація мовиться в розпорядженні Кабміну. Зокрема, про проведення обов'язкової евакуації населення Донецької області. 

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Людей з Донеччини евакуйовуватимуть в інші області

У документі мовиться про те, що людей треба негайно евакуювати в безпечні райони:

  • Вінницької,
  • Волинської,
  • Житомирської,
  • Закарпатської,
  • Івано-Франківської,
  • Кіровоградської,
  • Львівської,
  • Полтавської,
  • Рівненської,
  • Тернопільської,
  • Хмельницької,
  • Черкаської
  • а також Чернівецької областей.

Також голови обласних державних адміністрацій разом з іншими відомствами повинні організувати та провести обов'язкову евакуацію.

Коротко про евакуацію людей з Донеччини 

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Автор: Діана Квасневська