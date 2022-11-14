Офіційно: ЄС запустив тренувальну місію для українських військових

Європейський Союз офіційно почав тренувальну місію військових Збройних Сил України. Мовиться про навчання тисяч українських бійців.

Місія стартувала 14 листопада. Вона називається EUMAM – Місія допомоги Європейського Союзу Україні.

Зауважте Мобілізація в Україні: в Міноборони пояснили, як готують бійців ЗСУ

Що передбачає нова місія від Ради ЄС

Європейська рада розпочала місію з військової допомоги ЄС EUMAM для підтримки України у війні з Росією, що продовжується, та проведення навчання до 15 тисяч військових Збройних сил України,

– мовиться в повідомленні.

Головування Чехії в Раді Європейського Союзу зауважило, що рішення Ради набирає чинності з часу публікації в офіційному журналі ЄС.

Що відомо про тренувальну місію ЄС

14 жовтня 2022 року очільники МЗС Євросоюзу у Брюсселі схвалили рішення утворити тренувальну місію для українських військових.

Згодом стало відомо, що EUMAM очолить польський генерал, командувач 11-ї Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Тритек. У Польщі генерал командує 11 бронекавалерійською дивізією.

Пьотр Тритек має очолити оперативне командування, яке поєднає процес підготовки Збройних Сил України. Зокрема, мовиться про навчання особового складу, організації логістики, медичних установ. Окрім того, буде підготовка наших військових на випадок застосування біологічної, хімічної чи ядерної зброї.

Бюджет місії – 106 мільйонів євро на 2 роки. Спочатку навчатимуть 15 тисяч військових.

Оперативне командування базуватиметься у польській Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві, ще одне – в Німеччині. Окрім цього, буде командування в Брюсселі, яке, найімовірніше, виконуватиме адміністративні завдання. Детальніше читайте за посиланням.

Дивіться також – потужні навчання військових в Естонії: відео