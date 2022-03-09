Офіційно "зеленого коридору" з Чернігова нема, є величезні черги автомобілів, – Чаус

Ситуація в Чернігівській області залишається майже контрольованою. Однак через постійні бої вирішили не робити "зеленого коридору".

Про це розповів голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що люди намагаються виїхати своїм транспортом.

До теми Це ми насипаємо, це добре, – Чаус про звуки обстрілів на відео

"Вже формуються колони на виїзд. Їдуть ті, хто може й хоче. Коригуємо маршрут виїзду в залежності від ситуації. Сьогодні машини, які не доїхали до Києва пішли іншим маршрутом", – сказав Чаус.

Немає проблем з їжею та ліками

За словами очільника ОВА, централізована евакуація буде тоді, коли військові підтвердять таку можливість. Однак на сьогодні такого немає.

Хочу вчергове подякувати нашим героям. Без наших хлопців і дівчат, які печуть хліб, забезпечують місто важливою гуманітарною допомогою, що заходить у місто без проблем. Те саме у Ніжині та Прилуках,

– розповів Чаус.

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